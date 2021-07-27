В России начали раздавать 1 ТБ в облаке по скидке в обмен на старые флешки

Наука и технологии
Сегодня в 17:19
В России начали раздавать 1 ТБ в облаке по скидке в обмен на старые флешкиТакже можно будет сдать батарейки
Это акция группы М.Видео-Эльдорадо, которая призвана привлечь внимание к экологии и накапливанию электронных отходов. По условиям акции любой, кто до 23 августа текущего года сдаст сломанную или устаревшую флешку, карту памяти, жёсткий диск или другой накопитель, независимо от места покупки, получит скиду в 50% от стоимости места в Облаке Mail.Ru. Объём акционного облачного хранилища — от 128 Гб до 1 Тб, а срок — 1 год.
По словам представителя торговой группы, Юрия Фомина, у каждого покупателя со временем скапливается множество накопителей информации, которые в основном выбрасывают как бытовые отходы. Текущая акция как раз и создана, чтобы привлечь внимание к накапливанию электронных отходов и их безопасной для окружающей среды утилизации.
Прокомментировал акцию и представитель сервиса Облако Mail.Ru, Кирилл Игнатьков. Он подчеркнул, что техника, в том числе и накопители информации, ломаются, а хранить данные в облачных сервисах безопасно. На это и рассчитана акция — снижение тарифов на хранение данных на фоне заботы об экологии.