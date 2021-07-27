В России начали раздавать 1 ТБ в облаке по скидке в обмен на старые флешки

По словам представителя торговой группы, Юрия Фомина, у каждого покупателя со временем скапливается множество накопителей информации, которые в основном выбрасывают как бытовые отходы. Текущая акция как раз и создана, чтобы привлечь внимание к накапливанию электронных отходов и их безопасной для окружающей среды утилизации.

Прокомментировал акцию и представитель сервиса Облако Mail.Ru, Кирилл Игнатьков. Он подчеркнул, что техника, в том числе и накопители информации, ломаются, а хранить данные в облачных сервисах безопасно. На это и рассчитана акция — снижение тарифов на хранение данных на фоне заботы об экологии.