В России начали разрабатывать комплекс для удаленного диагностирования рака

”У нас есть проект, в рамках которого мы исследуем возможность применения терагерцовых технологий для диагностики и лечения онкологических, аутоиммунных заболеваний и активировать восстановительные процессы в организме человека”, - поделился эксперт.

Бобков также рассказал, что на сегодняшний день в России уже был произведен терагерцовый излучатель, благодаря которому дальность излучения достигает 10-12 метров. Эксперт отметил, что это увеличивает эффективность как само мощности, так и диагностирования и лечения. Таким образом нет необходимости в инвазивном вмешательстве в организм человека.

Бобков добавил, что в результате специалисты рассчитывают разработать терагерцовый программно-аппаратный комплекс, который позволит ставить диагноз без инвазивного вмешательства. Более того, благодаря нейронным сетям программа комплекса сможет самостоятельно выявлять онкоклетки, с последующей выдачей лечения и рекомендаций.