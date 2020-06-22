В России начали разрабатывать "лечебное" пиво

Известно, что “лечебное” пиво базируется на специальных “тропических” дрожжах, которые, к слову, были запатентованы в качестве средства от диареи. Благодаря этому употребление напитка станет не только приятным, но и полезным для организма. Сообщается, что аналогичные напитки разрабатываются учеными нескольких стран, однако именно российские специалисты, согласно данным источника, первыми продемонстрировали опытные образцы для проведения последующих исследований.

А после того, как напиток пройдет ряд проверок, в числе которых будет изучена сохранность положительного влияния “тропических” дрожжей при производстве пива, предполагается его производство в промышленном масштабе. Не исключается вероятность того, что увидеть его на полках магазинов россияне смогут уже в 2021 году.