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В России начали разрабатывать "лечебное" пиво

Не исключается вероятность того, что оно появится в магазинах в 2021 году
Стало известно, в России начали разрабатывать уникальное “лечебное” пиво. Так, сотрудники Университета ИТМО последние четыре месяца работают над созданием пива, которое своими качествами смогло бы положительно отразиться на процессе пищеварения. Кроме того, по задумке, напиток также будет способствовать усилению защитных функций кишечника.

Известно, что “лечебное” пиво базируется на специальных “тропических” дрожжах, которые, к слову, были запатентованы в качестве средства от диареи. Благодаря этому употребление напитка станет не только приятным, но и полезным для организма. Сообщается, что аналогичные напитки разрабатываются учеными нескольких стран, однако именно российские специалисты, согласно данным источника, первыми продемонстрировали опытные образцы для проведения последующих исследований.

А после того, как напиток пройдет ряд проверок, в числе которых будет изучена сохранность положительного влияния “тропических” дрожжей при производстве пива, предполагается его производство в промышленном масштабе. Не исключается вероятность того, что увидеть его на полках магазинов россияне смогут уже в 2021 году.

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