Наука и технологии
Сегодня 11:23
В России начали разрабатывать материалы, скрывающие военную технику от радаров
Также сообщается о создании защитно-маскировочного экрана
Благодаря информации, предоставленной пресс-службой холдинга "Росэлектроника", стало известно, что в России начали разрабатывать материалы, скрывающие военную технику от радаров.
”Ведется разработка и применение в конструкции частей вооружения, военной и специальной техники тонкослойных конструкционных материалов со сниженным коэффициентом отражения”, - поделились представители компании.
Кроме того, специалистами компании был создан защитно-маскировочный экран, благодаря которому можно оборонить военную технику от оружия повышенной точности. Данный экран разработан, основываясь на наноструктурном ферромагнитном микропроводе. На сегодняшний день разработка уже прошла этап государственных испытаний, в предприятие уже подготовлено к серийному производству. Особенность данного материала заключается в том, что благодаря ему можно реализовывать укрытия разных форм и размеров.