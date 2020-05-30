В России начали разрабатывать материалы, скрывающие военную технику от радаров

”Ведется разработка и применение в конструкции частей вооружения, военной и специальной техники тонкослойных конструкционных материалов со сниженным коэффициентом отражения”, - поделились представители компании.

Кроме того, специалистами компании был создан защитно-маскировочный экран, благодаря которому можно оборонить военную технику от оружия повышенной точности. Данный экран разработан, основываясь на наноструктурном ферромагнитном микропроводе. На сегодняшний день разработка уже прошла этап государственных испытаний, в предприятие уже подготовлено к серийному производству. Особенность данного материала заключается в том, что благодаря ему можно реализовывать укрытия разных форм и размеров.