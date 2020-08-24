В России начали разрабатывать новейшую многоразовую ракету "Союз-6"

”В текущем году АО «РКЦ «Прогресс» привлекается к разработке материалов научно-технического отчета по РН «Союз-6», облик ракеты-носителя определяется совместно с головным разработчиком — ПАО РКК «Энергия»”, - говорится в заявлении пресс-службы компании. При этом эскизное проектирование начнется сразу же после того, как будет проведен полный анализ отчета космическим ведомством относительно концепции космического ракетного комплекса с носителем “Союз-6”.

Что же до самых важных отличий двигателя для “Союз-6” в сравнении с предшественниками, то в их числе называются повышенная защита от возгорания, установка новых фильтров и покрытий, а также использование при разработке самых современных материалов вкупе с модернизированными системами управления. Также заявляется, что новый двигатель можно будет использовать более десяти раз, что является отличным показателем для разработки на его основе перспективной многоразовой ракеты будущего.