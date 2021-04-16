В России начали разработку летающего автомобиля вместимостью до шести человек

Факт старта создания был раскрыт пресс-службой ФПИ, пишет РИА Новости. При этом головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения РАН.

Сообщается, что разработка летающего авто стала частью проекта «Циклон». При этом специалисты компании провели необходимое предварительное проектирование, а также успели приступить к наземным тестам циклического двигателя. Более того — прототип успел пройти испытания в воздухе.

Ожидается, что финальный вариант автомобиля будет 6 х 6 метров, максимальная скорость транспортного средства должна составить 250 км/ч. За раз летающее авто сможет пролететь до 500 км, будучи при этом нагружен до 600 кг.

Полететь полноразмерный прототип должен в 2022 году.