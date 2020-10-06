Наука и технологии
Сегодня 15:06
В России начали разработку новейшего патрона для сил специального назначения
Испытания могут начаться в ближайшее время
В сети появилась информация, согласно которой в России начали разработку новейшего патрона для сил специального назначения. Отвечать за реализацию проекта 9х19-мм боеприпаса будет госкорпорация Ростех.
Созданием новинки займется Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, передает Интерфакс слова представителей компании-производителя. Ожидается, что убойные характеристики боеприпаса окажутся в два раза выше существующих аналогов.
Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 — более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель.
Представители Ростеха также заявили, что первые испытания нового патрона могут состояться уже в 2021 году.