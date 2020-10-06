В России начали разработку новейшего патрона для сил специального назначения

Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 — более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель.

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