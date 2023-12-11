В России начали серийно производить материнские платы с российскими процессорами

В Москве, в рамках особой экономической зоны «Технополис Москва», компания-резидент начала производство материнских плат, которые поддерживают российские процессоры. Ежемесячно выпускается более 45 различных устройств, созданных инженерами предприятия. Они разработали универсальную материнскую плату, пригодную для использования в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках и телевизорах.

Компания планирует в следующем году создать примерно 30 тысяч экземпляров нового продукта только для своих нужд. Производство уже запущено в Зеленограде, а в 2024 году планируется увеличить выпуск на площадке «Печатники» до примерно 30 тысяч штук в год. Гендиректор компании сообщил о предзаказе в 20 тысяч устройств, и ещё несколько заказов, объёмом до 50 тысяч штук в год находятся в процессе согласования.