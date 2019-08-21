В России начали штрафовать телеканалы за слишком громкую рекламу

В данном случае речь идет о нарушении, связанном с “превышение допустимого уровня громкости звука” при демонстрации информации о телеканале, а также его логотипа. Что интересно, ранее ведомство уже выявляло в ходе проверки, что громкость звука при трансляции фрагментов информации о телеканале CNN увеличена по сравнению с уровнем громкости звука прерываемой телепередачи с 1,6 до 9,6 дБ при допустимой норме в 1,5 дБ.

Распространится ли подобная практика на другие телеканалы — на данный момент неизвестно.