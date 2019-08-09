В России начали штрафовать за повышение цен на интернет

Федеральная антимонопольная служба России выписала Ростелекому штраф в размере 250 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ноябре 2018 года комиссия ФАС России признала провайдера цифровых услуг виновным в нарушении закона о защите конкуренции.

С 1 сентября 2015 года по 25 марта 2016 года при продвижении своих услуг Ростелеком проводил маркетинговую акцию «Пакет навсегда», которая сопровождалась размещением рекламы и публикацией статей.

В статье на сайте Ростелекома указывается: «Такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени промо-период, а останутся неизменными навсегда». При этом никаких исключений или уточнений относительно периода действия цен на услуги в данной статье не содержится. Также на сайте была размещена публичная оферта, согласно которой тарифный план на пакет услуг в рамках данной акции не подлежит изменению.

Однако уже в июне 2017 года компания увеличила стоимость многих архивных тарифов, в том числе на услуги по обеспечению «Интерактивного телевидения» и «Домашнего интернета» в среднем на 40 рублей, что является существенной суммой для цены такого рода пакетов.