В России начали собирать космические спутники с плазменными двигателями

Аппараты, которые собирают российские учёные, — наноспутники CubeSat 3U. Это лёгкие аппараты кубической формы, небольшого размера. Поэтому плазменные двигатели, которые будут на них установлены, предназначены не для вывода спутников на орбиту, а для разведения аппаратов, запускаемых в группе. Главное отличие плазменных двигателей от жидкостных — работа только в вакууме.

Спутники, о которых идёт речь, предназначены для дистанционного зондирования Земли, обнаружения стихийных бедствий, поддержки интернет-связи, сбора данных о перемещении судов и ряда других задач.

«Плазменный двигатель — один из вариантов электрического ракетного двигателя, расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы. По сравнению с жидкостными двигателями такие устройства не приспособлены для вывода грузов на орбиту, так как могут действовать лишь в вакууме», — сообщили учёные.