В России начали собирать тяжёлые стратегические беспилотники «Сириус»

После выпуска и испытания первых опытных моделей, беспилотник начнут поставлять в войска под названием «Иноходец-РУ». Это событие прокомментировал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

По словам эксперта, производство таких БПЛА — важное событие для российской армии, потому что на вооружении у России ещё не было беспилотников стратегического типа, которые могли бы так долго находиться в воздухе и нести ударную систему вооружения.

«Мы прекрасно знаем эффективность подобного класса техники в локальных конфликтах, которую демонстрируют, например, турецкие аппараты. Соответственно, появление таких машин в российской армии существенно расширяют её возможности по выполнению определённых операций", — подчеркнул Дмитрий Литовкин.

Заявленная взлётная масса ударного беспилотника «Сириус» составляет 2 тонны, максимальная продолжительность полёта — 20 часов. Беспилотник будет способен подниматься на высоту 7 тысяч метров, а крейсерская скорость составит 180 километров в час.