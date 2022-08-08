В России начали строить 4G-сети на частотах 2G

Таким образом, компания переиспользовала частоты, ранее выделявшиеся под 2G, для улучшения качества более актуального 4G. Правда, в отличие от более старой технологии, LTE позволит достигнуть максимальной дальности связи в районе 35 км.

Из прочих особенностей LTE-900 отличную голосовую связь за счёт поддержки VoLTE.

Напомним, что изначально сети LTE-900, более известные как Band 8, запускались в таких странах как Швеция, Австралия, Чехия и Южная Корея. По этой причине, поддержка Band 8 присутствует в аппаратах для европейского и российского рынков практически всегда.