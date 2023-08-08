В России начали тестировать отечественное лекарство от рака кожи

Учёные из Сеченовского университета Минздрава России ведут исследования нового отечественного лекарства, которое может помочь в борьбе с раком кожи. Этот препарат создан как аналог зарубежного варианта, который содержит вещество под названием висмодегиб.

Основная задача исследования — выяснить, насколько наш российский аналог близок по своим характеристикам к иностранному. Учёные оценивают его безопасность и эффективность на добровольцах — женщинах в период менопаузы. Первые результаты свидетельствуют о том, что лекарство показывает хорошие результаты и не вызывает нежелательных эффектов.

Рак кожи сегодня занимает одно из ведущих мест среди онкологических заболеваний. Особенно опасным является базалиома — вид рака кожи, который чаще всего вызывается длительным воздействием ультрафиолетовых лучей от солнца. Учёные считают, что новое лекарство может помочь в борьбе с этой опасной болезнью.

Лекарство с веществом висмодегиб помогает контролировать и ограничивать развитие раковых клеток. В настоящее время в России нет аналогов этого препарата, кроме швейцарского «Эриведжа». Этот новый препарат может стать важным средством в лечении рака кожи, предоставив пациентам эффективную альтернативу.