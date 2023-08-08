В России начали тестировать отечественное лекарство от рака кожи

В России начали тестировать отечественное лекарство от рака кожиСейчас проводятся испытания на добровольцах
Российские учёные проводят испытания нового средства от рака кожи на добровольцах
Учёные из Сеченовского университета Минздрава России ведут исследования нового отечественного лекарства, которое может помочь в борьбе с раком кожи. Этот препарат создан как аналог зарубежного варианта, который содержит вещество под названием висмодегиб.
Основная задача исследования — выяснить, насколько наш российский аналог близок по своим характеристикам к иностранному. Учёные оценивают его безопасность и эффективность на добровольцах — женщинах в период менопаузы. Первые результаты свидетельствуют о том, что лекарство показывает хорошие результаты и не вызывает нежелательных эффектов.
Рак кожи сегодня занимает одно из ведущих мест среди онкологических заболеваний. Особенно опасным является базалиома — вид рака кожи, который чаще всего вызывается длительным воздействием ультрафиолетовых лучей от солнца. Учёные считают, что новое лекарство может помочь в борьбе с этой опасной болезнью.
Лекарство с веществом висмодегиб помогает контролировать и ограничивать развитие раковых клеток. В настоящее время в России нет аналогов этого препарата, кроме швейцарского «Эриведжа». Этот новый препарат может стать важным средством в лечении рака кожи, предоставив пациентам эффективную альтернативу.