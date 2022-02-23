В России начали тестировать робота-собаку для контроля стройки объектов

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В России начали тестировать робота-собаку для контроля стройки объектовНа основании цифровой модели
В России в процессе строительства Международного медицинского кластера «Сколково» для контроля стройки и соответствия объекта цифровой модели начали тестировать специального робота-собаку.
Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Чиновник отметил, что робот создаёт облако точек внутри объекта и сопоставляет с цифровой моделью.
«Это экспериментальный проект опробирования новых технологий на стройке. Робот формирует облако точек внутри объекта, которые в последующем сопоставляются с цифровой моделью», — рассказал Загрутдинов.
Источник: РИА Новости