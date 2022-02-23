В России начали тестировать робота-собаку для контроля стройки объектов

Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Чиновник отметил, что робот создаёт облако точек внутри объекта и сопоставляет с цифровой моделью.

«Это экспериментальный проект опробирования новых технологий на стройке. Робот формирует облако точек внутри объекта, которые в последующем сопоставляются с цифровой моделью», — рассказал Загрутдинов.