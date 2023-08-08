В России начали усиленно блокировать OpenVPN и другие VPN-протоколы

Сетевые проблемы с VPN-сервисами OpenVPN, WireGuard и Terona вызвали негодование российских интернет-пользователей. Эта история была раскрыта SecurityLab.

Жалобы на неполадки поступают от клиентов МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл».

Согласно экспертам, начиная с августа, VPN-протокол WireGuard столкнулся с масштабной поломкой. Абоненты уже с мая сообщали о сбоях в работе OpenVPN, но до августа проблема ограничивалась мобильным интернетом.

Команда Terona VPN подтвердила недоступность своего сервиса для пользователей в России. Они заявили: «Сегодня многие наши пользователи столкнулись с затруднениями, особенно на мобильных устройствах». Важно отметить, что OpenVPN часто используется российскими компаниями для проверки своих сотрудников, а WireGuard активно применяется в корпоративном секторе.