В России начали усиленно блокировать OpenVPN и другие VPN-протоколы

В России начали усиленно блокировать OpenVPN и другие VPN-протоколыСообщают пользователи сервисов
Большое число пользователей разных VPN-сервисов рассказали о проблемах с подключением
Сетевые проблемы с VPN-сервисами OpenVPN, WireGuard и Terona вызвали негодование российских интернет-пользователей. Эта история была раскрыта SecurityLab.
Жалобы на неполадки поступают от клиентов МТС, «Билайна», «МегаФона», Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл».
Согласно экспертам, начиная с августа, VPN-протокол WireGuard столкнулся с масштабной поломкой. Абоненты уже с мая сообщали о сбоях в работе OpenVPN, но до августа проблема ограничивалась мобильным интернетом.
Команда Terona VPN подтвердила недоступность своего сервиса для пользователей в России. Они заявили: «Сегодня многие наши пользователи столкнулись с затруднениями, особенно на мобильных устройствах». Важно отметить, что OpenVPN часто используется российскими компаниями для проверки своих сотрудников, а WireGuard активно применяется в корпоративном секторе.