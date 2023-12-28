В России начали выпускать почти на 40% больше компьютеров

Производство компьютеров и электроники в России в ноябре 2023 года выросло на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, свидетельствуют данные Росстата. Этот значительный рост отмечен в отчёте, где отрасли, включая производство компьютеров, электроники и оптических изделий, показали положительную динамику. В октябре 2023 года выпуск компьютеров и их комплектующих в России увеличился в месячном выражении в 1,5 раза и на 16% в годовом.

Тем временем, стоимость телевизоров снизилась на 6,4%, а смартфонов — на 0,7% в годовом выражении в декабре 2023 года. Эти изменения в ценах на технику позволяют потребителям экономить, что может повлиять на их покупательские решения. Общее увеличение производства компьютеров и электроники говорит о росте отрасли, что может быть связано с повышенным интересом к технологиям и увеличением спроса на электронные устройства в стране.