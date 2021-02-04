Наука и технологии
Сегодня в 17:33
В России начали заменять врачебные рецепты на QR-коды
У одной только сети «36,6» около 400 аптек принимают электронные рецепты
Как стало известно, в России начался процесс замены бумажных врачебных рецептов на QR-коды. Первыми их начали принимать сети аптек «36,6» и «Горздрав».
Так, уже с 1 февраля 2021 года жители Москвы начали получать рецептурные лекарства после демонстрации цифрового кода, пишет Retailer. При этом пока что никто не отказывается выдавать необходимые препараты и по старой методике.
Выдача по QR-кодам стартовала во всех аптечных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы. А вместе с ними протестировать новый способ решили и сети «36,6» и «Горздрав».
На момент написания материала, известно, что около 400 аптек сети «36,6» принимают электронные рецепты.
Напомним, что ранее в сети появлялась информация, что тестирование цифровых паспортов также начнётся в Москве до конца 2021 года.