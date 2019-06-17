В России начали заметно чаще болеть раком

За последние десять лет показатель распространённости злокачественных новообразований вырос в России почти на 40%. Об этом рассказало издание RT со ссылкой на Минздрав России.

В целом по стране показатель в 2018 году составил 2562,1 на 100 тысяч населения. Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований зафиксированы в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения. При этом учитываются все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные.

На втором месте — Республика Мордовия с 3292,1 на 100 тысяч населения. Также высокие показатели распространённости рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.