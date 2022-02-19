В России начались аресты владельцев и моделей вебкам-студий

Сообщается, что также были задержаны 12 моделей в возврате от 18 до 25 лет, которые участвовали в съёмках порно и демонстрировали эти материалы иностранцам посредством веб-камер, общаясь с ними на английском языке. Среди моделей была и супруга одного из совладельцев студии.

Студия появилась усилиями двух молодых людей 1992 и 1995 года рождения, которые арендовали в центре Омска помещение площадью более 250 квадратных метров, где снимали порнографию. Один из подозреваемых в итоге раскаялся.

«Каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями сайтов на английском языке. Заработная плата "моделей" зависела от количества поступивших вознаграждений и достигала от 30 до 200 тысяч рублей в месяц», — отметили в управлении МВД Омска.