В России начались испытания боевой экипировки нового поколения со встроенным управлением дронами

Концерн «Калашников ведет разработку новинки, включая интеграцию FPV-дронов, устойчивых к радиоэлектронной борьбе. Экипировка «Легионер» также может получить оружие с новым калибром, что увеличит огневую мощь военнослужащих.

В ноябре 2023 года стало известно о планах оснастить бронешлемы новинки системой дополненной реальности, способной обнаруживать угрозу от снайперов.

Эти инновации направлены на повышение эффективности и безопасности бойцов на поле боя.

Разработка «Легионера» отражает стремление России к усилению интеграции высоких технологий в военной сфере, что позволит стране укрепить свои позиции в области современных вооружений и тактического снаряжения.