В России начались испытания «левитирующего» поезда

По словам представителей компании, разработанная в её стенах система применяет в своей работе принцип магнитной подушки. Как пишет ТАСС, сами разработчики выделяют сразу несколько преимуществ данного решения. Особенно в сравнении с иными видами общественного транспорта.

Одним из них является пониженный уровень шума, издаваемый поездом. Также немаловажную роль играют и высокие эксплуатационные характеристики.

Так, транспорт на базе магнитной левитации экологически чистый и требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады. Дополняет положительную картину и то, что такие поезда нуждаются в куда меньшем количестве энергии, чем аналоги.