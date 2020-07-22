В России начались испытания новейшего боевого вертолета

Судя по опубликованным данным, тесты вертолета, при разработке которого учитывали боевой опыт применения подобной техники в современных вооруженных конфликтах, будут проходить вплоть до осени 2020 года.

”Строительство вертолётов Ми-8АМТШ-ВН идёт параллельно с проведением опытно-конструкторских работы. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам”, - рассказал генеральный директор холдинга “Вертолеты России” Андрей Богинский в разговоре с новостным агентством ТАСС.

Стоит отметить, что огневая мощь Ми-8АМТШ-ВН должна превзойти все нынешние ударные вертолеты. В числе вооружения, которым планируется оснастить вертолет, числятся перспективная сверхдальнобойная управляемая ракета “Гермес-А” с дальностью до 20 километров и новый “Сапсан”.