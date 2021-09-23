В России начались испытания новейшего ручного пулемёта РПЛ-20 от концерна «Калашников»

По словам главного конструктора концерна Сергея Уржумцева, специалисты тестируют опытные образцы. Делается это для того, чтобы подтвердить их соответствие требованиям заказчика, передаёт РИА Новости.

К сожалению, Уржумцев не стал раскрывать дополнительных подробностей о ходе испытаний. Также он умолчал и свежую информацию о пулемёте, ограничившись лишь констатацией факта проведения тестов.

Напомним, что до сих пор неизвестно, какие сроки завершения имеет проект пулемёта.

Представители концерна «Калашников» лишь пояснили, что РПЛ-20 создавался в рамках развития проекта ручного пулемёта РПК-16. В рамках проектирования в действующее орудие были внесены определённые изменения, подобранные по итогам опытно-войсковой эксплуатации.