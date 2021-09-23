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В России начались испытания новейшего ручного пулемёта РПЛ-20 от концерна «Калашников»Это тот самый, который должен прийти на смену уже привычному РПК-16
В 2020 году стало известно о создании концерном «Калашников» новейшего ручного пулемёта — РПЛ-20. Теперь же в сети появились сведения о начале испытаний боевого оружия.
По словам главного конструктора концерна Сергея Уржумцева, специалисты тестируют опытные образцы. Делается это для того, чтобы подтвердить их соответствие требованиям заказчика, передаёт РИА Новости.
К сожалению, Уржумцев не стал раскрывать дополнительных подробностей о ходе испытаний. Также он умолчал и свежую информацию о пулемёте, ограничившись лишь констатацией факта проведения тестов.
Напомним, что до сих пор неизвестно, какие сроки завершения имеет проект пулемёта.
Представители концерна «Калашников» лишь пояснили, что РПЛ-20 создавался в рамках развития проекта ручного пулемёта РПК-16. В рамках проектирования в действующее орудие были внесены определённые изменения, подобранные по итогам опытно-войсковой эксплуатации.