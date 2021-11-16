В России начались испытания нового атомного ледокола

Наука и технологии
Сегодня в 17:44
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В России начались испытания нового атомного ледоколаОб этом сообщила пресс-служба производителя
Пресс-служба российского судостроительного предприятия «Балтийский завод» сообщила о спуске на воду нового стратегического атомного ледокола «Сибирь».
Судно было спущено на воду в Санкт-Петербурге и направлено в Финский залив для выполнения программы заводских ходовых испытаний. В течение трёх недель сдаточная команда завода будет проверять работу оборудования и механизмов ледокола.
Будут проверены работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов. Также сообщается о том, что будут протестированы скоростные и манёвренные характеристики, функционирование общесудовых систем и автоматики. Важный этап испытаний — проверка систем навигации, связи и работы вертолётного комплекса.
Источник: РИА Новости