В России начались испытания нового атомного ледокола

Судно было спущено на воду в Санкт-Петербурге и направлено в Финский залив для выполнения программы заводских ходовых испытаний. В течение трёх недель сдаточная команда завода будет проверять работу оборудования и механизмов ледокола.

Будут проверены работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов. Также сообщается о том, что будут протестированы скоростные и манёвренные характеристики, функционирование общесудовых систем и автоматики. Важный этап испытаний — проверка систем навигации, связи и работы вертолётного комплекса.