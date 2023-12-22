В России начались испытания оборудования для биоспутника «Бион-М2»

Научная аппаратура для «Биона-М» № 2, биологического спутника, проходит масштабные испытания в Институте медико-биологических проблем РАН. Около 20 научных устройств разрабатываются для этого проекта, включая эксперимент с 75 мышами, которые проведут 35 суток в изоляции, имитируя условия полёта. Испытания проводятся в условиях, максимально приближенных к предстоящему полёту «Биона-М» № 2, запланированному на июль 2024 года.

Согласно заявлению Владислава Седлецкого, главы лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля в ИМБП, научные аппараты уже отправлены на испытания в РКЦ «Прогресс», где они пройдут финальные проверки перед доставкой на Байконур. Основной фокус эксперимента — оценка функциональности аппаратуры и забота о животных в условиях полёта.

Проект «Бион» представляет собой российскую инициативу в области космических исследований биологических объектов, особенно в контексте воздействия радиации и невесомости. Спутник «Бион-М» № 2 запущен на высокоширотную орбиту с целью подготовки к созданию Российской орбитальной станции.