В России начались испытания шлема с дополненной реальностью для пилотов Су-57

”В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57”, — поделились представители ОАК.

Сообщается, что система проецирует на стекле защитного забрала шлема прицельную символику для нескольких видов средств поражения и пилотажные данные. Помимо прочего на стекле выводится и видео закабинного пространства от тепловизионных и телевизионных датчиков. Таким образом пилоты могут наблюдать за закабинным пространством во время осуществления маневров, причем даже в ночное время суток или в неблагоприятных метеоусловиях.

Новшества шлемов для пилотов российского истребителя Су-57 были раскрыты еще в прошлом году. О них рассказал первый заместитель генерального директора ОКБ «Электроавтоматика.