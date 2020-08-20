В России начались испытания улучшенной версии военного вертолета Ми-28Н

”Холдинг “Вертолеты России” представит на форуме ноу-хау — лопасть с саблевидной законцовкой, которая позволит увеличить максимальную скорость российских боевых вертолетов. В настоящее время лопасти данного типа проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н”, - заявили представители Ростеха.

Стоит отметить, что эксперименты по увеличению скорости полета вертолетов проводятся не только в России. Так, еще в 2019 году компания Sikorsky представила публике концепт новейшего вертолета Raider-X, в основу которого лег S-97 Raider. По заявлению разработчиков, их новейший боевой вертолет будет способен развивать скорость более 350 километров в час.