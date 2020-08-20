Наука и технологии
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В России начались испытания улучшенной версии военного вертолета Ми-28Н
Основным направлением для улучшений была скорость транспортного средства
В России начались испытания улучшенной версии военного вертолета Ми-28Н. Основным отличием нового варианта летательного аппарата от предшественника являются лопасти нового типа, имеющие саблевидные законцовки. Они созданы специально для того, чтобы боевая машина могла развивать большую скорость.
”Холдинг “Вертолеты России” представит на форуме ноу-хау — лопасть с саблевидной законцовкой, которая позволит увеличить максимальную скорость российских боевых вертолетов. В настоящее время лопасти данного типа проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н”, - заявили представители Ростеха.
Стоит отметить, что эксперименты по увеличению скорости полета вертолетов проводятся не только в России. Так, еще в 2019 году компания Sikorsky представила публике концепт новейшего вертолета Raider-X, в основу которого лег S-97 Raider. По заявлению разработчиков, их новейший боевой вертолет будет способен развивать скорость более 350 километров в час.