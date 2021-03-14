В России начались испытания вакцины «Спутник V» на больных раком пациентах

Об этом специалист сообщил в рамках эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

”Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались фактически, с главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России Андреем Каприным совместные исследования ведутся”, — поделился Гинцбург.

Помимо прочего он отметил, что сама онкология не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. В то же время, нельзя прививаться людям, которые проходят химиотерапию или употребляют таблетки, ограничивающие деление клеток.

Напомним, что ранее мы писали, что врач подтвердил информацию о способности «Спутник V» действовать более двух лет.