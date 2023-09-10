В России начались продажи лимитированной версии наушников Xiaomi Buds 3 в стиле «Звёздных Войн»Неожиданное сотрудничество
Любители культовой саги «Звёздные Войны» теперь могут наслаждаться музыкой и звуками своего любимого фильма в новом формате.
Xiaomi представила лимитированную версию своих наушников Buds 3, которая полностью погружает в атмосферу «далёкой-далёкой галактики». Стандартные звуковые эффекты при подключении наушников и активации шумоподавления заменены на тематические.
Наушники оснащены продвинутой технологией неодимовых магнитов, что обеспечивает максимальную динамическую чувствительность.
Диафрагма DLC высокой твёрдости, в свою очередь, позволяет уловить самые тонкие звуковые детали. А использование протокола нового поколения LHDC 4.0 с передачей HD-аудио гарантирует непревзойденное качество звука.
Наушники защищены от воздействия воды и пыли по стандарту IP55. Аккумулятор ёмкостью 50 мА*ч обеспечивает до 7 часов автономной работы. В комплекте с зарядным кейсом, наушники способны проработать до 32 часов.
Цена вопроса в России — от 10 990 рублей.