В России начались продажи лимитированной версии наушников Xiaomi Buds 3 в стиле «Звёздных Войн»

Xiaomi представила лимитированную версию своих наушников Buds 3, которая полностью погружает в атмосферу «далёкой-далёкой галактики». Стандартные звуковые эффекты при подключении наушников и активации шумоподавления заменены на тематические.

Наушники оснащены продвинутой технологией неодимовых магнитов, что обеспечивает максимальную динамическую чувствительность.

Диафрагма DLC высокой твёрдости, в свою очередь, позволяет уловить самые тонкие звуковые детали. А использование протокола нового поколения LHDC 4.0 с передачей HD-аудио гарантирует непревзойденное качество звука.

Наушники защищены от воздействия воды и пыли по стандарту IP55. Аккумулятор ёмкостью 50 мА*ч обеспечивает до 7 часов автономной работы. В комплекте с зарядным кейсом, наушники способны проработать до 32 часов.

Цена вопроса в России — от 10 990 рублей.