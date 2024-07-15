В России начались продажи недорогих отечественных ноутбуков на Intel N100

Российская компания ICL Techno представила серию ноутбуков BaseLine под брендом OSiO в июне 2023 года. Эти устройства стали первыми массовыми абонентскими продуктами, разработанными для ПАО «Ростелеком». Производственная мощность завода в Екатеринбурге позволяет выпускать несколько сотен тысяч изделий ежегодно, что способствует развитию отечественной электронной компонентной базы и решению задач по импортозамещению.

На текущий момент в серии BaseLine представлена модель B150I-004. Этот ноутбук имеет 15,6-дюймовый IPS-экран, полноразмерную клавиатуру и пластиковый корпус в трёх цветах: синем, чёрном и серебристом. Он оснащён процессором Intel N100, который обеспечивает производительность, сопоставимую с Core i5-8250. Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD, поддерживающим PCIe 4.0/NVMe 2.0, с возможностью самостоятельного апгрейда без потери гарантии.

Ноутбук B150I-004 также оборудован Full HD экраном с яркостью 250 нит и углами обзора 178 градусов. Он включает различные проводные интерфейсы, такие как RJ45, HDMI, USB-A и USB-C, и поддерживает Wi-Fi 5. Устройство весит 1,7 кг и оснащено батареей на 5000 мАч. На данный момент модель доступна только с ОС Windows 11 Home, но в будущем планируется выпуск версий без операционной системы.