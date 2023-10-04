В России начались продажи новеньких умных часов Apple Watch Series 9

Устройство, представленное на сентябрьской презентации Apple, теперь доступно к покупке в магазине DNS. Покупатели могут выбрать из двух размеров: 41 мм и 45 мм, а также различные варианты ремешков и цветов корпуса.

Базовая модель Apple Watch Series 9 оценена в 59 799 рублей, в то время как версия с большим экраном стоит 65 299 рублей.

Отметим, что на данный момент магазин решил порадовать отечественных фанатов яблочной продукции специальным предложением: скидкой 10% при оплате наличными или возможностью покупки в рассрочку.

Напомним, что главным нововведением в Apple Watch Series 9 является улучшенный экран, который обеспечивает яркость до 2000 кд/м², благодаря чему изображение остаётся чётким даже при прямых солнечных лучах.

А также часы могут удивить новым способом управления за счёт жестов и щелчков.