В России начались продажи отечественных смартфонов с «Ред ОС М»

Российские компании «Ред софт» и «ТП Лабс» объявили о начале продаж нового смартфона AQPhone M11 с операционной системой «Ред ОС М». Устройство предлагает высокий уровень защиты данных и поддерживает приложения для Android и Linux. Разработчики подчеркнули, что система адаптирована для работы с российскими сервисами, а все ключевые компоненты локализованы и собраны на отечественных серверах.

Смартфон получил 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400×1080 пикселей и базовый процессор MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты памяти. AQPhone M11 оснащён аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки через USB-C и беспроводной зарядки. Основная камера имеет разрешение 16 Мп, фронтальная меньше, 8 Мп.

Платформа «Ред ОС М», созданная на базе Android Open Source Project (AOSP), поддерживает два режима работы: мобильный и десктопный. В десктопном режиме можно использовать Linux-приложения при подключении внешних устройств. Цена новинки составляет 18 990 рублей, что делает её доступным вариантом на рынке защищённых смартфонов.