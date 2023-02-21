В России начались тесты дрона ТрАМП с грузоподъёмностью до 250 кг

В России начались тесты дрона ТрАМП с грузоподъёмностью до 250 кгПервый полёт состоится уже в ближайшее время
В Сети появилась информация о старте наземных испытаний нового транспортного беспилотника ТрАМП. Первый же полёт устройства должен состояться уже в апреле.
Фото: Volocopter
По последним данным, ТрАМП способен перевозить полезную нагрузку весом до 250 кг на расстояние более 600 км. Объём грузового отсека составляет 2650 л — именно это позволяет ему десантировать крупногабаритные грузы в нужное место.
Помимо этого, новейший дрон оснащён рядом специального оборудования, включая радиолокационные, оптические и картографические возможности. Благодаря этому девайс пригоден для мониторинга больших территорий и использования в сельском хозяйстве.
Заявленная крейсерская скорость беспилотника составляет 195 км/ч, а крейсерский потолок — 3000 м. Его отсек имеет складывающиеся вниз закрылки, позволяющие нести ударную полезную нагрузку, а также встроенную систему спасения грузов и модульную конструкцию основных узлов.