В России начальник городской полиции принес извинения митингующему по WhatsApp

Если верить данным издания, то 18 июля 2020 года местный суд вынес постановление, согласно которому начальник управления МВД по городу Петропавловску-Камчатскому должен заплатить организатору первомайского митинга Александру Зайцеву 25 тыс рублей за нанесение морального вреда, а также принести ему извинения. Решение суда было выполнено и начальник полиции принес извинения через WhatsApp.

Отметим, что еще 1 мая 2019 года россиянин был дважды задержан в связи с подозрением в агитации к участию в несанкционированном митинге. По итогу в первые раз активиста доставили в отдел в 08:30, где сняли отпечатки пальцев, не составляя протокола. А во второй раз задержание произошло уже во время самого митинга, как только началось движение колонн.