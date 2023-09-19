В России начало работу первое русскоязычное хранилище медицинских данных

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) разработали первую русскоязычную цифровую платформу для хранения и доступа к медицинским данным. Этот проект поможет ускорить создание новых решений в области медицины в России, что, в свою очередь, улучшит доступность и качество медицинской помощи. Эта платформа, названная SibMed Clinical Data Repository, позволит разработчикам создавать и проверять медицинские алгоритмы и новые продукты для сферы здравоохранения.

SibMed объединяет данные амбулаторных и стационарных услуг клиник СибГМУ и содержит анонимизированные медицинские данные. Эти данные соответствуют требованиям федерального законодательства и включают информацию о лабораторных исследованиях, лечении и медицинских изображениях. Платформа имеет обширную выборку данных, так как ежегодно более 100 000 пациентов обращаются за помощью в клиники университета.

Структура репозитория предоставляет возможность разработчикам использовать размеченные данные для создания медицинских алгоритмов и продуктов в области здравоохранения с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Для исследователей это означает доступ к большим данным, что делает исследования более точными и обширными.

Создание этого репозитория поможет устранить одну из главных проблем внедрения информационных технологий в здравоохранение — доступ к клиническим данным. Платформа уже доступна и может использоваться как учёными, так и специализированными организациями. Кроме того, разработчики предоставили образовательный курс для работы с биомедицинскими данными, что способствует развитию компетенций в этой области. Этот проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».