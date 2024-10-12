В России начало распространяться новое приложение-шпион на Android устройствах

Мошенники стали использовать новую схему, выдавая себя за сотрудников службы безопасности Банка России, и настойчиво просят жертв скачать фейковое приложение для защиты от кражи денег. Об этом рассказал Роман Алабин, руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch. Он отметил, что приложение под названием «Безопасность» выглядит довольно убедительно, поскольку его иконка напоминает стиль приложений государственных органов.

Схема мошенничества не нова, но продолжает успешно работать. Жертва получает звонок от афериста, который представляется сотрудником силовых структур. В разговоре мошенник утверждает, что против жертвы совершаются противоправные действия, такие как получение кредита. Затем он переводит разговор на другого «специалиста», который якобы работает в службе безопасности ЦБ. В этом разговоре жертве предлагают скачать приложение, которое на самом деле оказывается шпионской программой, установленной в официальном магазине Google Play.

После установки приложение получает полный доступ к информации на смартфоне, включая звонки и сообщения. По словам эксперта, удалить вредоносную программу невозможно, так как она блокирует настройки устройства. Единственный способ избавиться от неё — это сбросить телефон до заводских настроек. Алабин рекомендует быть осторожными и, если незнакомый собеседник требует срочных действий, лучше положить трубку и перезвонить в организацию, откуда якобы звонили. Он также советует обращать внимание на название разработчика приложения и количество отзывов — если они слишком положительные и появляются слишком быстро, это может быть признаком мошенничества.