В России началось производство планшетов на системе "Аврора"

Согласно имеющимся данным, в общей сложности для переписи будет произведено 360 тыс планшетов, при этом на них планируется установить отечественную ОС "Аврора". Отметим, что “Аврора” является единственной отечественной разработкой, которая была внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а ее отличительной особенностью называется высокая степень защиты.

”Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС”, заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.