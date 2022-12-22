Наука и технологии
02:06, 22 декабря 2022
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В России началось развёртывание межконтинентальных ракет «Сармат»

Об этом заявил министр обороны Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что начались работы по развёртыванию межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

В России началось развёртывание межконтинентальных ракет «Сармат»

Фото: Topcor.ru

Как сообщается, «Сармат» заменит самую тяжёлую в мире ракету «Воевода», по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В. Уже в 2011 году начались опытно-конструкторские работы по этому направлению.

Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны.

«Успешные пуски новой ракеты тяжёлого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развёртыванию", — сообщил Шойгу.

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