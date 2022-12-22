02:06, 22 декабря 2022
1 мин.
В России началось развёртывание межконтинентальных ракет «Сармат»Об этом заявил министр обороны Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что начались работы по развёртыванию межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Фото: Topcor.ru
Как сообщается, «Сармат» заменит самую тяжёлую в мире ракету «Воевода», по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В. Уже в 2011 году начались опытно-конструкторские работы по этому направлению.
Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны.
«Успешные пуски новой ракеты тяжёлого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развёртыванию", — сообщил Шойгу.