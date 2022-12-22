В России началось развёртывание межконтинентальных ракет «Сармат»

Как сообщается, «Сармат» заменит самую тяжёлую в мире ракету «Воевода», по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В. Уже в 2011 году начались опытно-конструкторские работы по этому направлению.

Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны.

«Успешные пуски новой ракеты тяжёлого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развёртыванию", — сообщил Шойгу.