В России началось создание отечественной орбитальной космической станции

Занимается проектом Ракетно-космическая корпорация «Энергия», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора предприятия Владимира Соловьёва. При этом финансирование проекта, со слов главы компании, начнётся лишь в январе 2022 года.

На нынешнем этапе специалисты «Энергии» заняты формированием технического задания и прочими аспектами, имеющими прямое отношение к проекту.

Стоит отметить, что ранее, в апреле 2021 года, вице-премьер Юрий Борисов открыто заявил, что МКС находится не в лучшем своём состоянии. Из-за этого Россия, по его словам, может приступить к реализации проекта по созданию собственной орбитальной станции. Если всё пойдёт по плану, то первый её модуль будет подготовлен уже к 2025 году.