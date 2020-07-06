В России началось строительство мощнейшего атомного ледокола

Судя по опубликованной информации, новинка будет использоваться для круглогодичной проводки крупнотоннажных транспортных судов дедвейтом свыше 100 тыс тонн, имеющих при этом ширину более 50 метров. Скорость проводки должна составить около 15 узлов во льдах толщиной до 2 метров. Из “внутренностей” ледокола можно отметить два реактора типа РИТМ-400, паротурбинную установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый, а также система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

”Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики”, - говорится в сообщении генерального директора ФГУП “Атомфлот” Мустафы Кашки.