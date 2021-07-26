В России началось строительство нового «самолёта Судного дня»

Сейчас же появилась информация, что российские специалисты начали строительство новой модели подобного самолёта, пишет РИА Новости со ссылкой на анонимных инсайдеров из оборонно-промышленного комплекса.

В качестве базы для новинки выступит новейший широкофюзеляжный Ил-96-400М. При этом Воздушно-космические силы получат на баланс сразу два таких самолёта. В будущем же, возможно, будет заказан и третий воздушный пункт управления.

На данный момент проект называется «Звено-3С». С помощью самолёта можно будет отдавать прямые приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе 6 тыс км.