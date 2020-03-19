В России началось строительство первых модулей сверхтяжелой ракеты будущего

Также стало известно, что за сборку отвечают специалисты Самарского ракетно-космического центра "Прогресс". Помимо данной информации, глава государственной компании опубликовал несколько фотографий из сборочного цеха, попутно объяснив, что именно то, что изображен на фото и есть "части конструкции универсальных ракетных модулей новой ракеты сверхтяжелого класса "Енисей"".