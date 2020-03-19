Наука и технологии
Сегодня 10:18
В России началось строительство первых модулей сверхтяжелой ракеты будущего
За их сборку отвечают специалисты из “Прогресса”
Как стало известно, глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин опубликовал в своем личном Twitter-аккаунте пост, благодаря которому стало ясно, что в России началось строительство первых модулей сверхтяжелой ракеты будущего под названием "Енисей".
Также стало известно, что за сборку отвечают специалисты Самарского ракетно-космического центра "Прогресс". Помимо данной информации, глава государственной компании опубликовал несколько фотографий из сборочного цеха, попутно объяснив, что именно то, что изображен на фото и есть "части конструкции универсальных ракетных модулей новой ракеты сверхтяжелого класса "Енисей"".
”Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра «Прогресс»: это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты «Союз-5»”, — написал глава Роскосмоса.