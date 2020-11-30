В России началось тестирование вакцины от COVID-19 на пожилых людях

При этом это именно что тестирование вакцины, так как его исследование все еще продолжается, передает слова главы Государственного научного центра “Вектор” Рината Максютова РИА Новости. Представитель компании также отметил, что данная часть пострегистрационных испытаний препарата является самой важной, так как “именно пожилым россиянам вакцинация особенно необходима”.

Напомним, что ранее разработчики другой российской вакцины от COVID-19 предложили своим зарубежным коллегам смешать отечественную и их разработки. Таким образом планируется увеличить эффективность средства от новой инфекции.