В России началось тестирования автоматического анализа посетителей отелей

Совместно с партнёрами, учёные из Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали и начали тестирование новой платформы предиктивного маркетингового анализа для отелей. Это новшество уже внедрено в шести отелях, расположенных в Ленинградской области и Карелии.

Платформа использует искусственный интеллект для обработки данных о бронированиях, атрибутах бронирований, посещениях сайтов, активностях маркетинга, медиаплане и даже погодных условиях. Это позволяет прогнозировать спрос на гостиничные услуги с помощью умного алгоритма, а также предоставляет точные прогнозы числа бронирований и других параметров до одного часа с точностью около 88-94%.

Разработанное программное обеспечение поможет отелям в России эффективнее планировать свои маркетинговые активности и оптимизировать рекламные кампании, особенно в условиях сокращения предварительных бронирований и изменчивого спроса. Это значит, что отели смогут лучше адаптироваться к рыночным условиям и принимать более умные маркетинговые решения.