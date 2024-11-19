В России начался 10-летний эксперимент по земледелию без вспахивания

В Ростовской области начался долгосрочный эксперимент по изучению беспахотного земледелия. Учёные Ростовского аграрного научного центра засеяли озимую пшеницу на шести полях, оставив их без традиционной механической обработки. Этот подход, активно используемый в засушливых регионах Южной Америки и Австралии, предполагает укрытие почвы растительными остатками и высевание семян с помощью специальных сеялок, пояснили в пресс-службе центра.

Директор научного центра Александр Клименко рассказал, что исследования будут проводиться 10 лет. Учёные сравнят эффективность технологии прямого посева с традиционными методами на двух одинаковых севооборотах, включающих культуры вроде гороха, подсолнечника и льна. По его словам, прямой посев позволяет экономить топливо, уменьшить использование техники и сельхозорудий, а также снизить расход семян на 40–50%. Однако специалисты отметили, что в первые годы перехода возможны сложности, например, рост затрат на гербициды из-за засорённости полей.

Декан факультета агробиотехнологий Волгоградского аграрного университета Александр Сарычев подчеркнул, что для Ростовской области, где почвы подвержены эрозии, засолению и опустыниванию, прямой посев может стать спасением. Этот метод способен не только предотвратить деградацию земель, но и обеспечить стабильные урожаи. Учёные считают, что переход на такие технологии может стать важным шагом к устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе.