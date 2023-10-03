В России начался «Цифровой педсовет», образовательный марафон для преподавателей

Команда Сферум в VK Мессенджере проведёт важное событие для педагогических работников — «Цифровой педсовет». Это онлайн-марафон, который будет посвящён использованию современных технологий в образовании. Мероприятие запланировано на 16 октября 2023 года и будет доступно в интернете с 13:00 по московскому времени.

Этот проект рассчитан на всех, кто связан с образованием, включая учителей, воспитателей, преподавателей и административный персонал образовательных учреждений. После мероприятия запись будет доступна для всех участников.

На «Цифровом педсовете» будут мастер-классы и встречи с экспертами в образовании, включая учитель года России 2018 Алихана Динаева и других. Событие также отметит презентация Библиотеки пользовательских сценариев, полезного методического пособия для учителей.

Участники смогут получить сертификаты, а самые активные педагоги будут награждены полезными подарками. Сферум в VK Мессенджере — это сервис, который объединяет образовательное сообщество, обеспечивая учителей, учеников и родителей средствами для общения и обмена учебными материалами в безопасной образовательной среде.