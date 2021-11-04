В России начался эксперимент по подготовке полёта на Луну

В него вошли как россияне, так и представители США и ОАЭ. Командир «экипажа», россиянин, инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов. Вместе с ним от России в эксперименте участвуют врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина; от США — бакалавр русского языка и литературы Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери. Основные задачи «космонавтов» — смоделировать полёт, высадку на Луну и работу на её поверхности.

По условиям эксперимента SIRIUS-21 все участники должны провести 240 суток в имитаторе космического корабля — наземном испытательном комплексе в Москве. В любой момент каждый из участников может без объяснения причин покинуть «корабль», но, как отмечается, за 60 лет эксперимента таких случаев не было.