В России начнут автоматически определять координаты звонящих в службу спасения 112

В свете последних трагических событий, особенно если это связано с детьми, Леонов внёс в Госдуму законопроект, позволяющий операторам связи автоматически передавать данные о местонахождении пропавшего при звонке в службу «112». По его словам, главная задача при поиске — повысить точность местонахождения потерявшегося человека, чтобы операторы могли передавать целевую геолокацию с точностью до 500 метров. Леонов ожидает, что законопроект будет принят в первом полугодии.

«Это не так дорого стоит. Второе — это когда человек звонит на "112", чтобы в момент вызова передавались его координаты, которые определены по спутникам. Они всё равно есть в телефоне, просто сейчас они не передаются», — отметил координатор отряда «Лиза Алерт».