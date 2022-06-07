В России начнут автоматически вычислять и блокировать мошеннические сайты

Систему запустило Минцифры, подведомственная ему организация — НИИ «Интеграл», — является оператором антифишинговой системы. Новый ресурс проводит регулярный мониторинг сети и выявляет поддельные сайты как в автоматическом режиме, так и по информации от сторонних источников. Система способна отслеживать новые домены, а также перерегистрированные и перенесённые с большой скоростью — до миллиона в час.

Вся информация сохраняется в системе, на её основании ресурс проверяет, действительно ли подозрительный сайт занимается противоправной деятельностью. В случае обнаружения мошенничества и фишинга система может прекращать работу таких сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов.